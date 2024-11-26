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Четыре игрока «Локомотива» вошли в состав сборной России по хоккею

Четыре игрока ярославского хоккейного клуба «Локомотив» включены в расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала по хоккею. Об этом сообщили в Федерации хоккея России.

Максим Березкин

Максим Березкин

Фото: ХК «Локомотив»

Максим Березкин

Фото: ХК «Локомотив»

Матчи Кубка Первого канала пройдут 12-15 декабря на «СКА Арене». Кроме российской команды, в турнире будут участвовать сборные Белоруссии и Казахстана, а также команда легионеров КХЛ. Из игроков «Локомотива» в команду «Россия 25» вызваны вратарь Даниил Исаев, защитники Александр Елесин и Дмитрий Симашев, нападающий Максим Березкин. В прошлом году за сборную России играли ярославцы Даниил Исаев и Александр Елесин.

По словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, для консультации с тренерским штабом приглашен также главный тренер ярославского клуба Игорь Никитин.

Алла Чижова

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