Четыре игрока «Локомотива» вошли в состав сборной России по хоккею

Четыре игрока ярославского хоккейного клуба «Локомотив» включены в расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала по хоккею. Об этом сообщили в Федерации хоккея России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Березкин

Фото: ХК «Локомотив» Максим Березкин

Фото: ХК «Локомотив»

Матчи Кубка Первого канала пройдут 12-15 декабря на «СКА Арене». Кроме российской команды, в турнире будут участвовать сборные Белоруссии и Казахстана, а также команда легионеров КХЛ. Из игроков «Локомотива» в команду «Россия 25» вызваны вратарь Даниил Исаев, защитники Александр Елесин и Дмитрий Симашев, нападающий Максим Березкин. В прошлом году за сборную России играли ярославцы Даниил Исаев и Александр Елесин.

По словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, для консультации с тренерским штабом приглашен также главный тренер ярославского клуба Игорь Никитин.

Алла Чижова