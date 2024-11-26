Чебаркульский район планируют преобразовать в округ

В Челябинской области еще один муниципалитет запустил механизм преобразования в округ. В Чебаркульском районе объявлены публичные слушания по вопросу объединения сельских поселений, входящих в состав муниципалитета. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации района.

Инициативу о преобразования выдвинуло собрание депутатов Чебаркульского района. Планируется объединить девять самостоятельных сельских поселений: Башкильское, Варламовское, Кундравинское, Непряхинское, Сарафановское, Тимирязевское, Травниковское, Филимоновское и Шахматовское. Администрации и советы депутатов сел будут ликвидированы. Образованная территория получит статус Чебаркульского муниципального округа.

Публичные слушания по вопросу объединения назначены на 23 декабря.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в этом году в Челябинской области три района стали округами — Саткинский, Пластовский и Нязепетровский. Ранее был преобразован Коркинский района. В октябре губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил на областном совещании с главами и членами правительство о том, что такие инициативы выдвинуты в Ашинском, Кусинском, Еманжелинском и Увельском районах.