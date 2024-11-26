Правительству Германии подберут главу

Олаф Шольц подтвердил позицию по Украине после выдвижения в канцлеры от немецких социал-демократов. Политик вновь заявил, что выступает против поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus и разрешения на удары вглубь России. Партия СДПГ, несмотря на снижение рейтинга Шольца, единогласно поставила его во главе избирательного списка на предстоящих выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Liesa Johannssen, Reuters Фото: Liesa Johannssen, Reuters

Впереди формальная процедура утверждения кандидатуры на съезде, это произойдет после Нового года, говорит корреспондент “Ъ FM” в Германии Андрей Урбан: «Теперь официальное выдвижение Шольца должно произойти на партийном съезде СДПГ, 11 января. На прошлой неделе министр обороны Борис Писториус заявил о том, что он не станет кандидатом, хотя многие в руководстве социал-демократов считали, что у него больше шансов: Писториус сейчас является самым популярным политиком в Германии, если верить рейтингам. А вот Шольц в двадцатке на последнем месте.

Шольц последовательно выступает за поддержку Украины, причем это финансовая помощь за счет заимствований из бюджета. В бюджет на следующий год, который будет утверждаться, заложено €4 млрд , это в два раза меньше, чем в бюджете 2024 года. При этом Шольц последовательно выступает против поставок Киеву ракет Taurus, против того, чтобы Киев получал разрешение на нанесение ударов вглубь российской территории немецким оружием. Согласно последним социологическим опросам, 33% немцев, если выборы бы состоялись сегодня, проголосовали бы за Христианско-демократический союз и баварский Христианско-социальный союз. А вот СДПГ сейчас на третьем месте с 14%. На втором месте находятся правые из «Альтернативы для Германии», у них 19%. Вероятность того, что СДПГ удастся каким-то образом настичь ХДС, на сегодня фактически нулевая».

Олаф Шольц возглавляет правительство Германии с декабря 2021 года. В ноябре этого года правящая в ФРГ коалиция распалась. Шансы действующего канцлера на переизбрание не столь велики, но с точки зрения Москвы он остается наиболее компромиссной фигурой для возобновления диалога, полагает политолог, директор Центра европейской информации Николай Топорнин:

«Шольц много раз говорил о том, что Германия будет поддерживать Украину, чего бы ей это ни стоило. Тем не менее, если брать тех лиц, которые претендуют на лидерство в политической системе Германии, то, наверное, Шольц самый нерадикальный, очень осторожный политик, просчитывающий ситуации, знающий, что надо учитывать все возможные риски. Если бы он сохранил пост канцлера, это был бы для России один из самых приемлемых вариантов.

Действительно, в последнее время Шольц сдержан и в оценке ситуации, и в оценке конфликта. Мы знаем, что он в очередной раз не дал разрешения на использование немецких ракет средней дальности Taurus. Германия будет занята избирательным процессом до 23 февраля. Давайте скажем откровенно: в это время в Германии никто не будет принимать никаких судьбоносных решений по таким важным вопросам как урегулирование российско-украинского конфликта и кризиса на Ближним Востоке».

Выборы в немецкий Бундестаг, по итогам которых должно быть создано новое правительство Германии, пройдут 23 февраля. Своих кандидатов ранее выдвинули Христианско-демократический союз (ХДС), во главе списка пойдет Фридрих Мерц, и партия «зеленых» — от нее на должность канцлера будет претендовать нынешний министр по делам экономики Роберт Хабек.

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Станислав Крючков