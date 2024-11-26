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Мосгорсуд оставил Алана Марзаева под арестом

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на арест исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Ранее Басманный районный суд арестовал чиновника до 30 ноября.

И.о вице-премьера Башкирии Алан Марзаев

И.о вице-премьера Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

И.о вице-премьера Башкирии Алан Марзаев

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Господин Марзаев обвиняется в получении взятки в размере 37 млн руб. от руководства дорожно-строительной компании «за покровительство коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело в отношение Алана Марзаева расследует Главное следственное управление СКР.

По данным правоохранительных органов, показания на чиновника, курировавшего в правительстве Башкирии сферу ЖКХ, строительства и транспорта, дал экс-министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов, обвиняемый в получении взятки от руководства ООО «Киви».

Идэль Гумеров

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