В уфимском Затоне на сутки отключат холодную воду

С 11:00 27 ноября до 10:00 28 ноября будет отключена водопроводная линия по улице Чкалова для замены запорной арматуры, сообщила пресс-служба ГУП «Уфаводоканал». В связи с этим будет отключена холодная вода в 33 частных домах на улице Чкалова, а также в музыкальной школе №9, ГКБ №9 и школе-интернате №5.

На время проведения работ «Уфаводоканал» будет подвозить воду к дому 35 на Союзной улице (территория больницы) и на Летчиков, 2. Кроме того, в квартале находятся две колонки: на улице Ахметова, 313 и Икской, 23.

Олег Вахитов