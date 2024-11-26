В 2024 году на обустройство подъездных дорог в Татарстане направили 830 млн рублей

В текущем году на обустройство подъездных дорог в Республике Татарстан направили 830,4 млн руб. Об этом стало известно на брифинге в Кабинете министров республики.

На обустройство 23 подъездных дорог к фермерским хозяйствам было выделено 280,4 млн руб., на ремонт 12 подъездов к садоводческим обществам — 300 млн руб., а на ремонт 5 подъездных путей до учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи — 250 млн руб.

Начальник Федерального управления автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства Илдар Мингазов на брифинге отметил, что всего в Татарстане в 2024 году было уложено 1,8 млн тонн асфальта и смесей на общей площади 5,4 млн квадратных метров.

Влас Северин