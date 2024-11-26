На очистных «Ярославльводоканала» погиб рабочий

В Ярославле на производственном объекте на Тормозном шоссе обнаружили тело рабочего. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

По информации источника «Ъ-Ярославль», инцидент произошел на городских очистных сооружениях «Ярославльводоканала». Молодой рабочий мог погибнуть в результате поражения электрическим током при проведении ремонтных работ. Следователи ведут проверку по факту гибели, они не исключают нарушения требований охраны труда.

«В настоящее время следователями осуществляются проверочные мероприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова