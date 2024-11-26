Петербург ищет подрядчика для подготовки ко Дню освобождения Ленинграда от блокады

На централизованное оформление Санкт-Петербурга ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, потратят более 33 млн рублей. Размещена закупка по поиску исполнителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит украсить Северную столицу баннерами, флагами и панно на опорах. Декоративные объекты также должны появиться на стенах зданий, мостах, стационарных и перевозных флагштоках и флагодержателях. ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» ожидает и размещение световых проекций на фасадах зданий.

Эти элементы появятся на Дворцовой площади, Невском проспекте, площади Восстания, Лиговском проспекте, площади Александра Невского, Суворовском проспекте и других локациях центра города. К памятной дате флаги и баннеры разместят в 18 районах Петербурга. Услуги по технической подготовке и предоставлению оборудования должны быть оказаны до 15 января 2025 года. До 13 февраля исполнитель обязан сдать все оборудование на склад.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на реставрацию Биржи в Петербурге направят еще 1,4 млрд рублей.

Татьяна Титаева