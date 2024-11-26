Миасский автозавод выпустил моторные и трансмиссионные масла для машин «Урал»

Автомобильный завод «Урал» из Миасса вывел в торговый оборот новую группу продукции — брендированные моторные и трансмиссионные масла для автомобилей «Урал» с классом двигателей Евро-4, Евро-5 всех действующих модификаций. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Масла изготовлены в соответствии с требованиями производителей агрегатов, а также рекомендованы производителями покупных комплектующих, применяемых в составе автомобилей «Урал». Расходный элемент для двигателей представлен в трех вариациях тары — 4 л, 20 л и 216 л. Как отмечает директор по сервису и автокомпонентам предприятия Александр Хайбулин, помимо расширения узнаваемости бренда, выпуск масла в оборот позволит водителям приобретать качественные расходные элементы, что увеличит срок службы узлов и агрегатов машин «Урал».

Виталина Ярховска