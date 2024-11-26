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На Дону выявлена фантомная площадка по производству молочной продукции

В Тацинском районе Ростовской области обнаружено фантомное предприятие индивидуального предпринимателя, продающее молочную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

По информации надзора, фирма внесла в систему для электронной сертификации грузов «Меркурий» 10,1 т сливочного масла. При подробном анализе транзакций было установлено, что продукция указана без привязки сырья.

Выехавшие для проверки специалисты обнаружили, что по адресу регистрации площадки деятельность по производству и переработке молочной продукции не ведется. Предприятие признано фантомной площадкой, регистрация уполномоченного лица аннулирована. Информация о нарушениях направлена в министерство внутренних дел и налоговую службу.

Фантомные предприятия – компании, которые поставляют в магазины продукты, не имея реального производства.

Анастасия Казуков

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