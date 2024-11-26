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Сотрудницу саткинской больницы приговорили к условному сроку за мошенничество

Саткинский городской суд приговорил заведующую отделением областной больницы Сатки к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Она признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Суд установил, что в 2023-2024 годах заведующая при оказании платных медицинских услуг не внесла в кассу больницы полученные денежные средства и не заполнила соответствующую медицинскую документацию. Сотрудница медучреждения похитила около 30 тыс. руб., переданные за оказанные услуги пяти жителям Саткинского района.

Подсудимая вину признала полностью, раскаялась и добровольно возместила причиненный материальный ущерб.

Виталина Ярховска

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