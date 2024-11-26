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В Челябинске в ночной аварии погибла водитель

В Челябинске на улице Самохина в результате ДТП ночью погибла водитель, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, около 03:00 26 ноября 32-летний водитель Mazda Demio двигалась по улице Самохина. Не справившись с управлением на изгибе дороги вблизи дома №183, она выехала за пределы проезжей части. Машина опрокинулась, в результате ДТП водитель получила травмы, несовместимые с жизнью.

С начала текущего года на территории Челябинска зафиксировано 40 смертельных аварий.

Виталина Ярховска

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