«Так кажется, что дело не в языке»

В Госдуму внесен законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Первое чтение намечено на 10 декабря. Документ поддержали все фракции нижней палаты, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что таким образом удастся решить проблему нелегальной миграции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Госдума, предположительно, 10 декабря рассмотрит долгожданный законопроект о запрете принимать в школы РФ детей мигрантов, которые не знают русского языка. О важности документа говорит внушительный список тех, кто его внес. А именно: председатель Госдумы Вячеслав Володин, его заместитель Ирина Яровая, а также руководители всех фракций и главы ключевых комитетов. Так что дискуссии, судя по всему, на сей счет ждать не стоит. В кратчайшие сроки все будет единогласно принято.

Поэтому зададим традиционный вопрос: какую цель преследуют данные нововведения? Если есть намерение таким образом ограничить нелегальную миграцию, вряд ли подобная мера ее остановит. Хотя бы потому, что рабочие-иностранцы едут в Россию не для того, чтобы там обучать детей, а чтобы заработать денег. Хорошо, согласимся, приезжий должен уважать национальную культуру страны, где он проживает. Но вот хочется опять спросить: как он или она собирается учиться, не зная языка? Это достаточно проблематично.

Если же дети родились в России и ходили, скажем, в детский сад, они в той или иной степени способен изъясняться. Да и в целом, находясь в стране, выучить язык проще, тем более детям со свежими мозгами. И каковы критерии знания великого и могучего для семилетнего человека? Что это значит: способность назвать себя или процитировать близко к тексту произведения русских национальных писателей и поэтов? Да такое не каждому этническому россиянину под силу.

В целом «дети мигрантов» звучит как-то не очень, как будто речь идет о людях второго сорта. Так кажется, что дело не в языке, а в большой политике. Важно показать, что государство всячески защищает своих граждан, ограждает их от приезжих, сохраняет свой язык и культуру. Однако, как было сказано выше, приезжих меньше не становится. Потому что для того, чтобы ставить барьеры на их пути, нужно вводить строгий автоматизированный учет и контроль или визовый режим.

Если же дети мигрантов вместо того, чтобы ходить в школу, будут в массовом порядке находиться на улицах, причем не зная языка, подобное вряд ли поспособствует установлению общественного спокойствия и согласия. Нельзя насаждать традиционные ценности палкой, постоянно что-то запрещать и сажать кого-то в тюрьму. И общество нельзя делить на «наших» и «не наших». Не будет в этом случае спокойствия и согласия. Скорее, наоборот, повысится степень агрессии и раздражения.

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