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В Башкирии оспаривают выдачу 300 гектаров земли казанским золотодобытчикам

Прокуратура Башкирии подала в арбитражный суд республики исковое заявление к региональному министерству земельных и имущественных отношений, фермеру Ринату Фазлетдинову и казанской компании «Гаммастрой». По мнению надзорного ведомства, минзем незаконно предоставил в аренду предпринимателю участок площадью 299,3 га в Учалинском районе без торгов. Господин Фазлетдинов, в свою очередь, безосновательно передал права на аренду «Гаммастрою». Спорный участок находится рядом с деревней Кучуково и предназначен для сельскохозяйственного использования.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Истец просит суд признать договоры ничтожными, вернуть землю в госсобственность и взыскать с компании 5,7 млн руб. в пользу районной администрации в качестве компенсации за пользование недрами без лицензии.

Заседание по делу назначено на 16 января. По заявлению прокуратуры на участок наложен арест на время разбирательств.

Ринат Фазлетдинов зарегистрирован как глава КФХ в 2015 году в Учалинском районе, основной вид деятельности — разведение лошадей, ослов, мулов и лошаков.

ООО «Гаммастрой» зарегистрировано в 2007 году в Казани, основной вид деятельности — строительство зданий. Компания с уставным капиталом 827 тыс. руб. принадлежит Зуфару Тагирову. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка организации составила 8,5 млн руб., чистая прибыль — 205 тыс. руб. Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле этого года в отношении ООО «Гаммастрой» было возбуждено уголовное дело за незаконное изучение запасов золота на землях лесного фонда (ст. 246 УК РФ).

Идэль Гумеров

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