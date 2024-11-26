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На строительство улицы Мечтателей в Уфе направят до 174 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на конкурсе 16 декабря выберет подрядчика второго этапа строительства улицы Мечтателей, следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная цена — 174,15 млн руб., из них 145,6 млн руб. выделит бюджет республики, 28,5 млн руб. — города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы необходимо провести до ноября 2025 года. Длина четырехполосного участка дороги с тротуаром и велосипедной дорожкой — 780 м. Расчетная скорость движения составит 70 км/ч. Подрядчик должен дать восьмилетнюю гарантию на земляное полотно, пятилетнюю — на нижний и четырехлетнюю — на верхний слой покрытия.

В ноябре 2020 года был заключен контракт на первый этап строительства улицы Мечтателей с АО «Башкиравтодор» за 292,45 млн руб. В октябре этого года исполнение контракта было прекращено.

Майя Иванова

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