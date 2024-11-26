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Семейной паре в Петербурге пересчитали квартплату после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Калининского района Петербурга по итогам проведенной проверки выявила факт нарушения исполнения действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в отношении семейной пары.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, в частности, было установлено, что семье из двух человек в течение 10 месяцев необоснованно начислялась плата за коммунальные услуги исходя из трех человек.

Прокурор Калининского района внес представление об устранении нарушений в адрес руководства управляющей организации. Оно было рассмотрено и удовлетворено, в итоге семье произвели перерасчет платы в полном объеме, уточнили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура обязала ЕИРЦ Санкт-Петербурга пересчитать квартплату жильцам 253 многоквартирных домов в Кировском районе города.

Андрей Цедрик

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