Семейной паре в Петербурге пересчитали квартплату после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Калининского района Петербурга по итогам проведенной проверки выявила факт нарушения исполнения действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в отношении семейной пары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, в частности, было установлено, что семье из двух человек в течение 10 месяцев необоснованно начислялась плата за коммунальные услуги исходя из трех человек.

Прокурор Калининского района внес представление об устранении нарушений в адрес руководства управляющей организации. Оно было рассмотрено и удовлетворено, в итоге семье произвели перерасчет платы в полном объеме, уточнили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура обязала ЕИРЦ Санкт-Петербурга пересчитать квартплату жильцам 253 многоквартирных домов в Кировском районе города.

Андрей Цедрик