В Екатеринбурге лужу на ул. Пехотинцев устранят к середине лета

Благоустройство на ул. Пехотинцев планируется завершить в 2026 году, на благоустройство Сортировочного района в бюджете заложено 288 млн руб. Как сообщил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов на заседании городской думы, лужу удастся осушить в середине лета 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бубнов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Бубнов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Вопрос о «сортировочном море» задал депутат Александр Колесников. Он подчеркнул, что деньги из бюджета на решение проблемы с коллектором на ул. Пехотинцев должны быть освоены в 2024 году, поскольку это предусмотрено городским бюджетом.

Начать работы по осушению «пехотинского моря» в Екатеринбурге, как сообщали в пресс-службе городской администрации, планировалось осенью 2024 года. На участке от перекрестка ул. Сортировочной и ул. Пехотинцев до перекрестка ул. Надеждинской и ул. Таватуйской собираются оборудовать 24 водоприемных устройства, проложить 1 км трубопровода, обустроить тротуары и пешеходное покрытие.

Анна Капустина