В Казани в ноябре 2024 года средняя стоимость квадратного метра готового жилья увеличилась на 0,9% и составила 171 тыс. руб. Об этом сообщили в исследовании сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани средняя цена за квадратный метр во вторичке выросла до 171 тысячи рублей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Казани средняя цена за квадратный метр во вторичке выросла до 171 тысячи рублей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным на ноябрь, цена готовой квартиры в Казани составила 8 млн, что на 1,4% больше, чем в октябре. Количество доступных предложений по сравнению с прошлым месяцем на вторичном рынке в столице Татарстана сократилось почти на 4%.

В среднем в городах-миллионниках России в ноябре квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,3%. Его средняя стоимость увеличилась до 135 тыс. руб.

В некоторых крупных городах страны произошло незначительное уменьшение стоимости вторичного жилья. В Ростове-на-Дону средняя цена за квадратный метр уменьшилась на 0,9%, до 112 тыс. руб., в Волгограде — на 0,2%, до 96 тыс. руб., в Екатеринбурге — на 0,1%, до 116 тыс. руб. и т. д.

«Рынок вторичного жилья находится в стагнации уже несколько месяцев. Стоимость вторички в крупнейших городах России от месяца к месяцу либо незначительно снижается, либо демонстрирует минимальный рост. При этом все больше покупателей готовы воспользоваться сбережениями для покупки готового жилья вместо использования заемных средств»,— рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Казань занимает третье место по самому дорогому квадратному метру. Лидером остается Москва с 339 тыс. руб. за квадрат, на втором месте расположился Санкт-Петербург с 205 тыс. руб. В топ-5 городов с самым дорогим квадратным метром попали Нижний Новгород (133 тыс. руб.) и Краснодар (121 тыс. руб.).

Диана Соловьёва