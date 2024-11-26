Меркель не жалеет о решении одобрить строительство «Северного потока-2»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не жалеет о решении одобрить строительство газопровода «Северный поток-2», несмотря на противодействие со стороны США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангела Меркель

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ангела Меркель

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ангела Меркель в интервью BBC отметила, что принимала во внимание предупреждения Украины и США, но подчеркнула, что никто не предлагал полностью прекратить экспорт российского газа. По ее словам, после ухода Дональда Трампа из Белого дома был достигнут договор с его преемником Джо Байденом о запуске «Северного потока-2» при условии, что энергоносители не будут использоваться как оружие. «Я считала это соглашение правильным, но в итоге по "Северному потоку-2" так никогда и не пошел газ»,— отметила она (цитата по ТАСС).

Бывшая канцлер отметила, что отказ от российского газа стал серьезным экономическим ударом для Германии. Она также повторила, что для завершения конфликта на Украине потребуются дипломатические усилия, но не стала предполагать, когда могут начаться переговоры с Россией. Вместе с этим Ангела Меркель подчеркнула, что цель западных союзников Украины остается прежней и выражается в желании сохранить ее суверенитет.