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Мосты в Петербурге не будут разводить из-за непогоды в ночь с 25 на 26 ноября

В ночь с 25 на 26 ноября мосты по Неве, Большой и Малой Неве в Петербурге не будут разводиться из-за штормового предупреждения. Об этом сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным синоптиков, на высоте 25 метров сохраняется южный, юго-западный ветер скоростью 12-16 м/с.

При этом движение по Большеохтинскому мосту в ночь на 26 ноября будет закрыто для выполнения работ с 02:00 до 05:00, уточнили в ведомстве.

Напомним, что ранее в Петербурге вновь объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда и ветра.

«Ъ-СПб» писал, что в последний раз ночную разводку мостов в Петербурге из-за непогоды отменяли в ночь на 24 ноября.

Андрей Цедрик

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