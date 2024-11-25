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Коммерсантъ FM
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В Белом доме заступились за семьи мигрантов

Контекст

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник признала нуждающимися в «существенной доработке» два законопроекта, призванные помешать мигрантам привозить в Россию свои семьи.

Один из них разработали думские эсеры во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Документ исключает возможность выдачи в упрощенном порядке разрешения на временное проживание либо вида на жительство несовершеннолетнему иностранцу, если его родитель, опекун или усыновитель также не имеет российского гражданства, трудится в России на основании патента и не является высококвалифицированным специалистом. Второй проект внесли в Госдуму представители ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким. Они предлагают запретить въезд в Россию любым членам семей невысококвалифицированных мигрантов. В своих отзывах Белый дом указывает на противоречие инициатив ряду международных договоров РФ.

Отметим, что ранее законопроект ЛДПР поддержали несколько высокопоставленных единороссов. Так, в начале сентября руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Владимир Васильев назвал эти поправки заслуживающими «особого внимания». «Это запрос наших избирателей»,— цитировал единоросса официальный сайт фракции. Спикер Думы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24» также заявил, что большинство депутатов вне зависимости от фракций поддержат проект о запрете трудовым мигрантам, работающим в России, привозить с собой семьи. Еще более жестко высказался зампред Совбеза, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев во время беседы с коллективом агентства ТАСС: «Если человек приезжает к нам на сезонную работу, то какого черта он тащит с собой свою семью?»

Ксения Веретенникова

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