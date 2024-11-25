Из свердловской колонии после 19,5 лет заключения вышел лидер ОПС «Общак» Сахнов

Из нижнетагильской исправительной колонии №12 «Сан-Донато» вышел 63-летний лидер организованного преступного сообщества (ОПС) «Общак» Эдуард Сахнов (Сахно), сообщило издание Lenta.ru c ссылкой на редактора информационного агентства «Прайм Крайм» Лилю Харину.

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По ее словам, в 2009 году Эдуарда Сахнова приговорили к 25 годам колонии строгого режима за создание организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), вымогательство в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и похищение человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ), однако позже он добился снижения срока до 19,5 лет (в срок зачли время, проведенное в СИЗО). Первые девять лет после вынесения приговора он отбывал наказание в Омской области, следующие два года — в Курганской, а последние шесть — в Свердловской.

«Общак» — организованное преступное сообщество, которое действовало на территории Дальнего Востока. Эдуард Сахнов возглавил его в 2001 году, после смерти Евгения Васина (Джем).

Ранее «Ъ-Урал» писал о том, что в Екатеринбурге скончался один из бывших лидеров ОПГ «Центровые» Сергей Макарихин. Его похоронили на Широкореченском кладбище. Последние годы Сергей Макарихин проживал в Канаде.

Ксения Тарских