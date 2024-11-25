Замдиректора организации в Удмуртии осудили за подкуп, юрлицу назначили штраф

В Удмуртии оштрафовали коммерческую организацию, заместителя директора которой осудили за коммерческий подкуп. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, наказание назначили по делу о незаконном вознаграждении от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ).

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Ранее замдиректора, действуя от имени компании, предложил должностному лицу одного из предприятий региона 200 тыс. руб. за «общее покровительство и лоббирование интересов» в рамках договорных отношений. Впоследствие по уголовному делу вынесли обвинительный приговор.

Организации назначили 500 тыс. руб. штрафа, она оплатила его в полном объеме.