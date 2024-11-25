Служба ОКН объявила предостережение из-за облицовки части фабрики «Рольма»

Ярославская служба охраны объектов культурного наследия объявила собственникам предостережение из-за облицовки объекта культурного наследия в Ростове. Об этом ведомство сообщило градозащитнице Ольге Мазановой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотография со страницы Ольги Мазановой во «Вконтакте» Фото: Фотография со страницы Ольги Мазановой во «Вконтакте»

Госпожа Мазанова обратилась в службу ОКН с просьбой проверить облицовку фабрики «Рольма» в Ростове. Специалисты выехали на место и установили, что «работы по облицовке фасада ведутся на части объекта культурного наследия "Прядильные и ткацкие корпуса", а также на части здания, не являющегося объектом культурного наследия, но расположенном в границах территории объекта культурного наследия "Ансамбль зданий фабрики «Рольма»"».

На момент осмотра серыми фасадными плитами был частично закрыт кирпичный фасад. При этом собственники здания не запрашивали разрешений на проведение работ. В связи с вышеназванными фактами и были приняты меры.

«Служба приняла решение об объявлении собственникам объекта предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия и предложила прекратить осуществление строительных работ, проводить работы при условии получения соответствующей разрешительной документации и при разработке проектной документации»,— говорится в ответе ведомства.

Алла Чижова