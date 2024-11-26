Свадьба у гроба

26 ноября 1894 года спустя всего неделю после смерти своего отца Александра III император Николай II женился на принцессе Алисе Гессен-Дармштадтской. Она приняла православие и стала Александрой Федоровной. Брак, заключенный по любви, оказался крепким, но завершился трагедией, символические указания на которую многие видели с самого начала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Бракосочетание Николая II и великой княгини Александры Федоровны». 1895 год. Художник Лауриц Туксен (1853–1927). Государственный Эрмитаж Фото: Wikipedia 8 апреля 1894 года. Цесаревич Николай Александрович и принцесса Аликс (будущая Александра Фёдоровна) в день помолвки Фото: Wikipedia / неизвестный автор 1880-е годы. Цесаревич Николай и балерина Матильда Кшесинская Фото: Wikimedia Следующая фотография 1 / 3 «Бракосочетание Николая II и великой княгини Александры Федоровны». 1895 год. Художник Лауриц Туксен (1853–1927). Государственный Эрмитаж Фото: Wikipedia 8 апреля 1894 года. Цесаревич Николай Александрович и принцесса Аликс (будущая Александра Фёдоровна) в день помолвки Фото: Wikipedia / неизвестный автор 1880-е годы. Цесаревич Николай и балерина Матильда Кшесинская Фото: Wikimedia

Белый траур

«Самая нарочитая драматизация не могла бы изобрести более подходящего пролога для исторической трагедии последнего русского царя»,— писал князь Александр Михайлович в своих мемуарах о бракосочетании последнего в XX веке российского самодержца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Смерть царя Александра III», ноябрь 1894 года. Художник Женнаро Амато

Фото: Wikimedia Commons «Смерть царя Александра III», ноябрь 1894 года. Художник Женнаро Амато

Фото: Wikimedia Commons

Бракосочетание проходило в церкви Зимнего дворца. Царь был одет в гусарскую форму, а его невеста — в платье серебряного цвета с золотой парчовой мантией. Ее голову украшала роскошная бриллиантовая корона. Историкам до сих пор не совсем ясны причины такой спешки. По традиции траур по умершему императору полагалось соблюдать в течение года. В это время не позволялось устраивать пышные празднества. Впрочем, были небольшие лазейки для исключений, одной из которых воспользовались новобрачные. Свадьбу провели в день рождения овдовевшей императрицы Марии Федоровны, матери Николая II, которая, кстати, так и не приняла выбор своего сына.

Есть версия, что на скорейшем бракосочетании настояла невеста. По другой версии, это нужно было для придания большего веса фигуре наследника престола.

Также встречается мнение, что женатый государь воспринимался как символ стабильности и надежного будущего, поэтому венчание сразу же после вступления на престол призвано было укрепить власть Николая II.

Сама невеста тоже осознавала, что венчание проходит в крайне неудачный момент, но ни о чем не жалела. В письме сестре императрица Александра Федоровна рассказывала: «Ты можешь вообразить себе наши чувства. Один день в глубоком трауре, оплакиваем горячо любимого человека, а на следующий день в пышных одеждах встаем под венец. Невозможно представить себе больший контраст, и все эти обстоятельства сблизили нас еще больше».

Никакого свадебного путешествия у молодых не было: траур по Александру III возобновился на следующий день после бракосочетания.

Уже после революции 1917 года великий князь Александр Михайлович — двоюродный дядя Николая II — вспоминал: «Их медовый месяц протекал в атмосфере панихид и траурных визитов. Самая нарочитая драматизация не могла бы изобрести более подходящего пролога для исторической трагедии последнего русского царя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1877 год. Урожденная принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская в возрасте пяти лет. Будущая российская императрица Александра Федоровна Фото: Империя Романовых / romanovempire.org 1884 год. Урожденная принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская в возрасте двенадцати лет Фото: Империя Романовых / romanovempire.org 1894 год. Урожденная принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская в возрасте двадцати двух лет, до церемонии бракосочетания Фото: Империя Романовых / romanovempire.org Следующая фотография 1 / 3 1877 год. Урожденная принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская в возрасте пяти лет. Будущая российская императрица Александра Федоровна Фото: Империя Романовых / romanovempire.org 1884 год. Урожденная принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская в возрасте двенадцати лет Фото: Империя Романовых / romanovempire.org 1894 год. Урожденная принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская в возрасте двадцати двух лет, до церемонии бракосочетания Фото: Империя Романовых / romanovempire.org

Когда Алисе Гессен-Дармштадтской, будущей русской императрице Александре Федоровне, было пять лет, она потеряла мать. На воспитание девочку забрала ее бабушка — английская королева Виктория. Алиса росла добрым и лучезарным ребенком, и при дворе ее прозвали Sunny — «Солнышко».

Первая встреча

В 12-летнем возрасте Алиса, или, как ее звали, Аликс, впервые побывала в России. Девочку привезли на праздник в честь свадьбы ее сестры Эллы и великого князя Сергея Александровича. Здесь немецкая принцесса и познакомилась со своим троюродным братом — наследником русского престола Николаем Александровичем. Ему в ту пору было 16 лет. Цесаревичу сразу же приглянулась Аликс. После этой встречи Николай напишет в своем дневнике, что хотел бы жениться на ней.

Во второй раз Николай и Аликс увиделись лишь через пять лет, когда принцесса приехала в гости к сестре в Петербург. В столице Гессен-Дармштадтская провела полтора месяца. За это время чувства цесаревича окрепли, и он понял, что хочет жениться только на Алисе. Но, когда 21-летний наследник престола попросил у своего отца, Александра III, разрешения на брак, тот отказал ему. Император рассчитывал, что его сын женится на принцессе Орлеанского дома, чтобы укрепить отношения России и Франции. Николаю же сказали, что его избранница не понравилась императрице Марии Федоровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1889 год. Императрица Мария Федоровна с сыном цесаревичем Николаем Фото: Сергей Левицкий / Wikipedia 26 ноября 1894 года. Александра Федоровна в подвенечном платье Фото: Flickr Следующая фотография 1 / 2 1889 год. Императрица Мария Федоровна с сыном цесаревичем Николаем Фото: Сергей Левицкий / Wikipedia 26 ноября 1894 года. Александра Федоровна в подвенечном платье Фото: Flickr

С тех пор, даже если Аликс приезжала в Россию, с цесаревичем она не виделась. Молодые люди общались лишь в тайной переписке, которую им помогла устроить сестра Алисы, Элла. Чтобы наследник престола забыл о своей любви, Александр III отправляет сына в кругосветное путешествие и способствует его знакомству с красавицей-балериной Матильдой Кшесинской. Несмотря ни на что, Николай не оставляет своих планов по поводу женитьбы. «Моя мечта — когда-нибудь жениться на Аликс,— пишет цесаревич в своем дневнике в 1891 году.— Я давно ее люблю, но еще глубже и сильнее с 1889 года, когда она зимой провела шесть недель в Петербурге. Я почти убежден, что наши чувства взаимны».

Действительно, принцессе Алисе тоже нравился молодой Николай Романов. Находясь в Англии, она изучала русский язык, читала русскую литературу — в надежде, что вскоре эти знания пригодятся ей.

В тот день Николай написал в дневнике: «Чудесный, незабываемый день в моей жизни — день моей помолвки с дорогой Аликс. Я хожу весь день словно вне себя, не вполне сознавая полностью, что со мной происходит». 1 ноября, после смерти Александра III, состоялась коронация Николая, а 26 ноября он женился на Алисе, которая приняла православие и стала Александрой Федоровной. Молодая жена оставит запись в дневнике своего супруга: «Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом мире и останемся вместе навечно…»

И умерли в один день

После свадьбы влюбленные проводят почти все время вместе. Даже короткая разлука для них невыносима. «Невообразимо счастлив с Аликс,— пишет Николай II на страницах дневника.— Жаль, что занятия отнимают столько времени, которое так хотелось бы проводить исключительно с ней».

В семье последнего русского царя рождаются четыре дочери и сын. У мальчика находят страшное генетическое заболевание — гемофилию, при которой кровь плохо сворачивается и даже несерьезный ушиб или рана могут привести к летальному исходу. Несчастье только сильнее сплотило семью. Николай трепетно любит жену и детей. Он превосходный семьянин: царь много занимался с дочерьми и сыном, брал их на охоту, катался с ними на велосипедах, а летом вся семья отдыхала в Петергофе.

При этом даже спустя годы любовь Николая к жене не ослабла. Он, как и в молодости, питает к супруге нежные чувства. В 1914 году Николай II уезжает на войну, и впервые за много лет супруги проводят день своей помолвки — 20 апреля — в разлуке.

«О, как ужасно одиночество после твоего отъезда!— пишет Александра Федоровна мужу.— Хотя со мной остались наши дети, но с тобой уходит часть моей жизни — мы с тобой одно целое. <…> Я плачу как большой ребенок. Я вижу перед собой твои грустные глаза, полные ласки. Шлю тебе мои самые горячие пожелания к завтрашнему дню. В первый раз за 21 год мы проводим этот день не вместе, но как я живо все помню! Мой дорогой мальчик, какое счастье и какую любовь ты дал мне за все эти годы!».

«Мое возлюбленное солнышко, душка-женушка! Любовь моя, страшно тебя недостает, что невозможно выразить!— отвечает Николай.— Самое горячее спасибо за всю твою любовь. Если б только ты знала, как это поддерживает меня. Право, не знаю, как бы я выдержал все это, если Богу не было бы угодно дать мне в жены и друзья тебя. Я всерьез это говорю, иногда мне трудно выговорить эту правду, мне легче излагать все это на бумаге — по глупой застенчивости».

Стоит отметить, что на момент этой переписки Николаю II 46 лет, а Александре Федоровне 42 года. В браке они живут уже более 20 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1896 год. Николай II с женой Александрой Федоровной

Фото: Wikimedia / У. и Д. Дауни 1896 год. Николай II с женой Александрой Федоровной

Фото: Wikimedia / У. и Д. Дауни

Историки называют любовь между последним императором и его женой «медовым месяцем длиной в 23 года». Они были вместе до самого расстрела в 1918 году. Николай и Аликс умерли в один день. Согласно записям, царь и его супруга погибли первыми. Они уже не увидели смерти своих детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лето 1917 года. Николай Романов и Александра Федоровна под арестом в Царском селе

Фото: Flickr Лето 1917 года. Николай Романов и Александра Федоровна под арестом в Царском селе

Фото: Flickr

Анна Кашурина