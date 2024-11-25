С липецкого «Моторинвеста» решили взыскать ущерб за незаконную добычу подземных вод

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора (ЦЧР) направило липецкому ООО «Моторинвест», известному сборкой электромобилей Evolute, претензию о добровольном возмещении 306,8 тыс. руб. В эту сумму был оценен ущерб за добычу подземных вод в Липецкой области без лицензии. В случае отказа ЦЧР планирует обратиться в суд. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По данным управления, предприятие осуществляло незаконную деятельность с июля 2022-го по декабрь 2023 года в деревне Гребенкино Краснинского района.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Моторинвест» было зарегистрировано в деревне Гребенкино Краснинского района Липецкой области в 2011 году. Основной вид деятельности — производство автотранспортных средств. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Андрей Ханин. Сведения об учредителях не раскрываются. До конца 2021 года компанией владело кипрское офшорное Sitrotek Ltd. В 2023 году выручка общества составила 30 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб.

В ноябре ЦЧР уже потребовал ущерб за добычу недр без лицензии с двух липецких компаний. Так, ООО «Черноземье» должно оплатить 2,9 млн руб., а АО «Куриное Царство» (структура ГК «Черкизово») — 1,5 млн руб.

Анастасия Колпачева