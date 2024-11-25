Генпрокуратура готовит иски о геноциде советского народа
Генпрокуратура России готовит иски о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, заявил заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Алексей Никитин на форуме «Без срока давности» в Санкт-Петербурге.
Международный научно-практический форум "Без срока давности"
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Прокурорами Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Запорожской и Херсонской областей организована масштабная работа по подготовке заявлений о геноциде»,— сказал он.
Спикер подчеркнул, что такая работа включает в себя изучение и рассекречивание архивных материалов и поиск новых доказательств массовых расправ.
Кроме того, представитель ГП напомнил, что ущерб от блокады Ленинграду ранее оценили в более чем 35 трлн рублей по текущему курсу. «Помимо уголовного преследования нами также организована масштабная работа в рамках гражданского судопроизводства»,— сообщил господин Никитин.
В приветственном слове к участникам форума генпрокурор Игорь Краснов также отметил, что мероприятия по документированию преступлений нацистов продолжается в нескольких регионах страны.
На форуме была представлена интерактивная выставка, которая насчитывает сотни архивных фотографий и артефактов, собранных волонтерами, поисковиками и историками за последние пять лет. С 1 декабря экспозиция откроется для всех желающих. Также виртуальный тур по выставке будет доступен на сайте Национального центра исторической памяти.
Форум «Без срока давности» продлится два дня – 25 и 26 ноября — он проходит в Главном штабе Эрмитажа и в Мариинском дворце.