В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Кинопроба»

С 1 по 5 декабря в Екатеринбурге пройдет XXI Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». Церемония открытия состоится в Доме кино, а закрытие и награждение победителей в Ельцин-центре, фестиваль будет бесплатными, сообщили организаторы мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фестиваль предлагает конкурсные, информационные и мастер-классы, которые охватывают анимационные и видеотехнологии в разных сферах. В программе мероприятия предусмотрены специальные проекты по истории кино, детскому кино, анимации и киноэкспериментам.

В этом году на фестиваль поступило 719 заявок от молодых кинематографистов из разных стран и городов. В конкурсную программу вошли 130 фильмов из 23 стран.

Жюри фестиваля включает известных киноведов, режиссеров и представителей крупнейших фестивалей и студий. Среди них – Борис Машковцев (генеральный директор студии «Союзмультфильм»), Павел Печенкин, Ананд Варадарадж и др. Зрители смогут увидеть работы Бориса Караджева, Алексе Федорченко, Михаил Лукашевича.

Валерия Шестопалова