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Повестки в военкомат вручили 40 новым гражданам РФ после рейда в Ленобласти

В рамках контрольных мероприятий на стройплощадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области повестки в военкомат вручили 40 натурализованным гражданам, сообщает РИА Новости. В общей сложности документы проверили у более 300 мигрантов.

Объекты посетили военные следователи военного следственного управления СКР по Ленинградскому военному округу, представители органов безопасности в войсках, Росгвардии, военной полиции и других ведомств. Под внимание специалистов попали стройплощадки во Всеволожском районе Ленобласти и в петербургском поселке Левашово.

Рейд был направлен на выявление лиц, получивших гражданство РФ, но не поставленных на воинский учет. Среди 300 иностранцев у 22 человек нашли административные нарушения. Еще 40 граждан поставили на воинский учет, им вручили повестки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, в Апраксином дворе нашли контрафактные сигареты и более 30 нелегалов.

Татьяна Титаева

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