На одного безработного в Удмуртии приходилось более 7 вакансий в сентябре

7,3 вакансии приходилось на одного безработного в Удмуртии по итогам сентября. Как подсчитали аналитики Finexpertiza, в республике требовалось свыше 19 тыс работников, а число граждан, официально вставших на учет в центры занятости, составило 2,6 тыс. человек. В целом по России на 1 безработного приходилось 5 вакансий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Не хватает достаточного количества рабочих, причем не только квалифицированных, но и неквалифицированных — торгового персонала, клинеров, охранников»,— сказала президент аудиторско-консалтинговой сети Елена Трубникова, описывая российский рынок труда.

В ПФО наибольший разрыв зафиксирован в Нижегородской области — 22,3 вакансии на одного официального безработного. Лучше всего ситуация с кадрами обстоит в Оренбургской области. Здесь на одного нетрудоустроенного приходилось 3,3 вакансии.