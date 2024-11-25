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обновлено 17:47

На одного безработного в Удмуртии приходилось более 7 вакансий в сентябре

7,3 вакансии приходилось на одного безработного в Удмуртии по итогам сентября. Как подсчитали аналитики Finexpertiza, в республике требовалось свыше 19 тыс работников, а число граждан, официально вставших на учет в центры занятости, составило 2,6 тыс. человек. В целом по России на 1 безработного приходилось 5 вакансий.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Не хватает достаточного количества рабочих, причем не только квалифицированных, но и неквалифицированных — торгового персонала, клинеров, охранников»,— сказала президент аудиторско-консалтинговой сети Елена Трубникова, описывая российский рынок труда.

В ПФО наибольший разрыв зафиксирован в Нижегородской области — 22,3 вакансии на одного официального безработного. Лучше всего ситуация с кадрами обстоит в Оренбургской области. Здесь на одного нетрудоустроенного приходилось 3,3 вакансии.

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