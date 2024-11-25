В 10 СНТ в Тюмени планово отключат электричество

В 10 тюменских СНТ пройдет плановое отключение электричества, сообщили в пресс-службе СУЭНКО (Сибирско-Уральская энергетическая компания). Ремонтные работы будут проводить 26 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Отключения коснутся СНТ «Топаз», «Яблонька», «Степное», «Ручеек», «Медик», «Здоровье», «Незабудка», «Торфянник-1», «Березняки» и «Надежда-3». В компании обещают минимизировать продолжительность отключений. На тех объектах, где это возможно, обеспечат питание с помощью резервных сетей или генераторов.

Анна Капустина