Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 10 СНТ в Тюмени планово отключат электричество

В 10 тюменских СНТ пройдет плановое отключение электричества, сообщили в пресс-службе СУЭНКО (Сибирско-Уральская энергетическая компания). Ремонтные работы будут проводить 26 ноября.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Отключения коснутся СНТ «Топаз», «Яблонька», «Степное», «Ручеек», «Медик», «Здоровье», «Незабудка», «Торфянник-1», «Березняки» и «Надежда-3». В компании обещают минимизировать продолжительность отключений. На тех объектах, где это возможно, обеспечат питание с помощью резервных сетей или генераторов.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...