Трудоустроенные в Центр спецтехники ФСБ выпускники вузов получат отсрочку от армии

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому выпускники российских вузов, устроившиеся в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ, могут получить отсрочку от призыва в армию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее право на отсрочку имели только те, кто окончил начальные и средние профессиональные образовательные учреждения. Теперь это право расширено и включает выпускников вузов, поступивших на работу в указанные научно-исследовательские подразделения ФСБ. Указ вступил в силу с момента его подписания.

Летом президент подписал закон, распространяющий отсрочку от призыва на военную службу на сотрудников прокуратуры и Следственного комитета России. Согласно документу, проходящий военную службу также может быть досрочно уволен в связи с переходом на работу в прокуратуру или следственные органы.