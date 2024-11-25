Старшего сержанта и трех рядовых—участников СВО похоронили в Удмуртии

Со старшим сержантом и тремя рядовыми—участниками специальной военной операции (СВО) простились в районах Удмуртии. Об этом во «ВКонтакте» сообщают главы и пресс-службы муниципалитетов.

В Игринском районе похоронили старшего сержанта Александром П., в Балезинском — рядового Юрия Б. В Селтинском районе в последний путь проводили рядового Романа С., в Глазовском — рядового Сергея Ю.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов и руководители администраций районов выразили соболезнования близким погибших. Помощь семьям оказывается в полном объеме.