Триумф после абьюза

Спустя три года после обвинений в абьюзе и разрыва отношений с музыкальной индустрией Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Уорнер) снова на коне с двенадцатым студийным альбомом «One Assassination Under God — Chapter 1». Его послушал Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судя по успеху песен нового альбома в хит-парадах, Мэрилину Мэнсону удалось вернуть себе утраченные позиции

Фото: Scott Legato / Getty Images Судя по успеху песен нового альбома в хит-парадах, Мэрилину Мэнсону удалось вернуть себе утраченные позиции

Фото: Scott Legato / Getty Images

Альбом Мэрилина Мэнсона «One Assassination Under God — Chapter 1» («Одно убийство под богом — Глава 1») точно не разочарует тех, кто уже на протяжении 30 лет слушает американского фрика и смутьяна, прославившегося в 1990-е как один из лидеров волны нового альтернативного рока, а затем еще и как автор главной песни из саундтрека к фильму «Матрица». Здесь речь скорее даже о возвращении к более «аутентичному» звуку. Если за предыдущий, крайне успешный альбом Мэнсона «We Are Chaos» (2020) отвечал кантри-продюсер Шутер Дженнингс, а звук группы Marilyn Manson максимально приблизился к помпезному стадионному року с сильным влиянием глэма, то в «One Assassination Under God» Мэрилин Мэнсон сфокусировался на постпанке с хорошо знакомым публике индустриальным акцентом.

С одной стороны, это как раз тот случай, когда музыкант мог поставить задачу искусственному интеллекту, загрузив в машину свои лучшие треки, и на выходе получилось бы нечто подобное и по саунду, и по композиции. С другой — вернув продюсерский руль кинокомпозитору и гитаристу Тайлеру Бейтсу, Мэнсон вновь добился ощущения, что больше никто в мире так не сочиняет, и дело здесь в чем-то большем, нежели доведенное до автоматизма владение ремеслом. Эти композиционные и звуковые ходы легко представить себе в музыкальных вселенных Depeche Mode, The Cure и Оззи Осборна, но для Мэнсона и синти-поп, и постпанк, и индастриал, и хард-рок всегда были источниками вдохновения.

Три сингла, предшествующие выходу альбома, «As Sick As The Secrets Within», «Raise The Red Flag» и «Sacrilegious», показали блестящие результаты в чартах по обе стороны Атлантики. Достижения имели место в списках популярности разного рода тяжелой музыки, а в Великобритании новые песни на равных соревновались даже с поп-шлягерами. Этой музыки, очевидно, действительно многим не хватало.

Для верных фанатов сам факт выхода альбома Мэрилина Мэнсона стал неожиданностью. В начале десятилетия казалось, что новой музыки от музыканта уже не будет, слишком тяжелым был груз обрушившихся на него обвинений.

1 февраля 2021 года были опубликованы обвинения в адрес Мэнсона со стороны Эван Рейчел Вуд, с которой его связывали романтические отношения в конце 2000-х. Актриса заявила в соцсетях, что все эти годы рок-музыкант применял по отношению к ней психологическое, физическое и сексуальное насилие. Вслед за ней аналогичные заявления сделали еще четыре женщины. Шокирующими подробностями встреч с Мэнсоном поделились солистка Wolf Alice Элли Роуселл и фолк-певица Фиби Бриджерс. Лейбл Loma Vista тут же объявил о прекращении сотрудничества с Мэнсоном, создатели сериала «Американские боги» решили вырезать его роль из третьего сезона, агентство CAA заявило, что больше не будет представлять его интересы, а менеджер Мэнсона Тони Сьюлла заявил о прекращении их сотрудничества, которое длилось 25 лет. Все эти решения были приняты до каких-либо судебных разбирательств, просто на основе устных заявлений предполагаемых жертв. Травлю музыканта поддержали его бывшие друзья и коллеги Трент Резнор (Nine Inch Nails) и Уэс Борланд (Limp Bizkit).

На этом фоне сложно было строить прогнозы относительно карьеры Мэнсона. Однако музыканту повезло с адвокатами. В течение двух с половиной лет Мэнсону удалось урегулировать отношения со всеми истицами. В мае нынешнего года стало известно, что Мэрилин Мэнсон заключил новый контракт. На этот раз — с легендарным немецким рекорд-лейблом Nuclear Blast, сделавшим себе имя на выпуске лучших трэш-металлических групп планеты и вообще всевозможного экстремального металла. С точки зрения репутации в музыкальных кругах Мэнсон даже добавил себе очков. Если учесть впечатляющие показатели «One Assassination Under God», можно сказать, что певец вернул себе утраченные позиции и успешно выкрутился из истории с абьюзом.

Интересно, что в том же 2021 году, когда Мэрилина Мэнсона обвинили во всех смертных грехах, самый успешный исполнитель кантри 2020-х Морган Уоллен также стал жертвой «культуры отмены». В шутливой дружеской перепалке Уоллен использовал слово «nigger», этот факт стал достоянием гласности, и музыкант немедленно лишился контрактов и эфиров на радио.

А в 2023 году жертвой «культуры отмены» чуть не стал фронтмен Rammstein Тилль Линдеман. Газета Die Welt опубликовала расследование, посвященное особенностям взаимоотношений певца с фанатками. Расследование было инспирировано признаниями его поклонниц в соцсетях. Под вопросом оказалась и карьера Линдемана, и будущее группы.

Однако по состоянию на осень 2024 года Мэрилин Мэнсон играет концерты в поддержку своего нового альбома. Тилль Линдеман находится в туре по США и в 2025 году собирается петь на стадионах в Европе. Морган Уоллен играет аншлаговые стадионные концерты, а его новые песни неизменно возглавляют чарты. То ли «культуру отмены» отменили, то ли публика в принципе склонна прощать любимцам их грехи.

Игорь Гаврилов