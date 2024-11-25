Картель признали ничтожным

Арбитражный суд Челябинской области отказал прокуратуре региона в признании недействительной сделкой подписание контракта по результатам торгов, проведенных с нарушениями. Победитель АО «Трест “Уралавтострой”» участвовал в картельном сговоре с ООО «Специализированный застройщик “Би.Ай.Ди Групп”». Надзорное ведомство требовало взыскать доход по контракту в сумме почти 70 млн руб. Челябинское УФАС еще в 2020 году признало сговор организаций на торгах администрации Златоуста по приобретению квартир для переселенцев из аварийных домов. Прокуратура настаивала, что застройщики незаконно получили доступ к бюджетным деньгам в результате устной «антисоциальной сделки». Ответчики, не отрицая факта сделки, настаивали на том, что она была «безденежной», а контракт прокуратура не оспаривала. Суд решил, что участники картеля уже наказаны штрафами УФАС, а также указал на пропуск срока исковой давности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебный иск прокуратуры основан на материалах антимонопольного дела, которое Челябинское УФАС России возбудило в 2019 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Судебный иск прокуратуры основан на материалах антимонопольного дела, которое Челябинское УФАС России возбудило в 2019 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Челябинской области проиграла дело о взыскании 69,1 млн руб. с двух миасских компаний — АО «Трест “Уралавтострой”» (до июля 2024 года называлась АО «Специализированный застройщик “Трест Уралавтострой”») и ООО «СЗ “Би.Ай.Ди Групп”», которые принадлежат бывшему депутату законодательного собрания региона Валихану Тургумбаеву. Арбитражный суд не признал эту сумму доходом, полученным в результате сделки организаций в виде антиконкурентного соглашения. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В иске, направленном в суд в декабре 2023 года, надзорное ведомство просило признать ничтожной сделкой заключение договора между МБУ «Капитальное строительство» и СЗ «Трест Уралавтострой». Организация стала победителем аукциона на приобретение жилья для переселенцев из ветхоаварийного жилья в Златоусте в результате картельного сговора с ООО «Специализированный застройщик “Би.Ай.Ди Групп”». Также прокуратура просила применить последствия недействительности сделки и взыскать в доход Российской Федерации солидарно с участников антиконкурентного соглашения сумму незаконного дохода, полученного от исполнения контракта — 69,1 млн руб.

Заявление прокуратуры основано на материалах антимонопольного дела, которое управление ФАС России по Челябинской области возбудило в 2019 году по нарушениям на аукционе 2018 года по приобретению в муниципальную собственность 59 квартир путем участия в долевом строительстве. Заказчиком выступало муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство». По результатам торгов контракт по цене 69,1 млн руб. был заключен с СЗ «Трест Уралавтострой». В 2020 году Челябинское УФАС признало факт заключения двух неконкурентных соглашений по итогам торгов: участниками первого стали администрация Златоуста, МБУ «Капитальное строительство» и АО «СЗ “Трест Уралавтострой”», второго — СЗ «Би.Ай.Ди Групп» и СЗ «Трест Уралавтострой». Сотрудники УФАС установили, что компании заранее договорились о совместном участии в аукционе и согласовали тактику поведения, направленную на поддержание максимальной цены. При этом «Би.Ай.Ди Групп» не соответствовала условиям аукциона, поскольку не могла привлекать деньги дольщиков. В результате сговора начальная цена контракта снизилась всего на 0,5%. СЗ «Трест Уралавтострой» признал участие в картельном сговоре. Вторую компанию, отрицавшую сговор, УФАС оштрафовало на 1,2 млн руб. за антиконкурентные действия.

Прокуратура Челябинской области в арбитражном суде настаивала на том, что полученные по контракту 69 млн руб. являются незаконным доходом.

«Вступив в картельный сговор, организации заключили устную антисоциальную сделку, в результате которой ограничили доступ иным хозяйствующим субъектам к выполнению работ для муниципальных нужд, а СЗ “Трест Уралавтострой” получил доступ к бюджетным средствам в нарушение антимонопольного законодательства»,— говорится в материалах дела. По мнению истца, поскольку ответчики были объединены общей целью получения незаконного дохода, взыскивать ущерб с них следует солидарно.

Возражавшие против иска прокуратуры застройщики не отрицали факта заключения устной сделки, но подчеркивали, что она была «безденежной». Муниципальный контракт, по которому одна из компаний получила 69,1 млн руб., был исполнен и не оспаривался прокуратурой. Помимо этого ответчики заявили о пропуске сроков исковой давности.

В результате суд отказал прокуратуре региона в удовлетворении требований.

«Доказательств того, что по оспариваемой сделке — картелю, ответчиками получен какой-либо доход, истцом не представлено»,— говорится в решении суда.

Еще одним основанием для отказа стало истечение срока исковой давности. Суд указал, что трехлетний срок истек в июне 2023 года, поскольку о картеле прокуратура должна была узнать еще в 2020 году, когда на основе материалов УФАС следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции путем картельного сговора с причинением крупного ущерба с использованием служебного положения»).

Кроме того, суд указал на то, что антимонопольный орган привлек участников картеля к административной ответственности в виде штрафа, что исключает возможность взыскания в федеральный бюджет дохода от антиконкурентных действий.

По данным «СПАРК Интерфакс», АО «Трест Уралавтострой» было создано в Миассе в 1993 году. 29,88% уставного капитала компании принадлежит экс-депутату законодательного собрания Челябинской области Валихану Тургумбаеву, который является генеральным директором организации. Он же руководит и владеет 95% ООО «СЗ “Би.Ай. Ди Групп”». Выручка этой компании в 2023 году составила 660 тыс. руб., чистая прибыль — 64 тыс., чистые активы — 158,8 млн. «Трест Уралавтострой» как минимум последние пять лет приносит убытки: в 2023 году он составил 318 тыс. руб. Чистые активы показывают отрицательную величину последние три года, в том числе в прошлом году этот показатель составил 48,3 млн руб. Выручка компании была 3,4 млн руб.

Юлия Гарипова