Карта жителя на базе платежной системы «Мир» появится в ЛНР

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) запускает на территории региона карту жителя. Карта будет создана на основе платежной системы «Мир». Соглашение сегодня подписали председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук и гендиректор «Мира» Дмитрий Дубынин.

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«Планируется, что в ЛНР банковская карта на базе платежной системы "Мир" помимо основной платежной функции поможет жителям получать дополнительные нефинансовые сервисы»,— сообщила пресс-служба платежной системы (цитата по «РИА Новости»). По словам господина Дубынина, на территории республики карта «Мир» сможет стать идентификационной. Ее также могут использовать для предоставления жителям ЛНР разнообразных скидок и прочих бонусов в местных магазинах.

Карта жителя — банковская карта, которой можно пользоваться как обычной, но в ней также есть дополнительные нефинансовые сервисы.

На первом этапе ввода карты жителя, добавил гендиректор системы, планируется внедрить сервис льготного проездного по карте в общественном транспорте ЛНР. Также в регионе планируется провести курсы по повышению финансовой грамотности.

Проект «Карта жителя» реализуют правительства регионов России совместно с платежной системой «Мир» и банками-эмитентами. Продукт предполагает интеграцию региональных и федеральных сервисов для населения в функционал банковской карты. Чаще всего такая карта включает в себя транспортное приложение с проездным билетом.