Более 25 тонн опасных отходов собрали экологические службы Петербурга за неделю

За минувшую неделю, с 18 по 24 ноября, городские аварийные экологические службы приняли от жителей города в общей сложности 355 сообщений по вопросам экологической безопасности. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, специалисты экологической службы СПб ГБУ «Экострой» выполнили 20 выездов, из которых 18 — для проведения обследования после ликвидации аварийных ситуаций, две — на иные химические загрязнения. Собрано 1,5 кг люминесцентных ламп, 5 кг ртутьсодержащих и 600 кг нефтесодержащих отходов.

В свою очередь, сотрудники СПб ГКУ «Пиларн» четыре раза выезжали по сигналам о возможном загрязнении акваторий водных объектов нефтепродуктами. По всем адресам был проведен визуальный мониторинг акваторий. Акваторию реки Ижоры обработали активной пеной, установили боновые заграждения. По остальным адресам следов нефтепродуктов обнаружено не было.

Свыше 25,7 тонны опасных отходов поступили специалистам от горожан в рамках функционирования системы приема опасных отходов от населения. На утилизацию и обезвреживание отправлены почти 18,3 т автомобильных покрышек, более 2 т батареек и аккумуляторов, 2 т бытовой и оргтехники, в том числе картриджей и индивидуальных испарителей, 1,4 т химических отходов, 14 кг термометров и т.д.

«Ъ-СПб» писал, что неделей ранее экологические службы Петербурга собрали в городе более 35 тонн опасных отходов.

Андрей Цедрик