Инициативу о бесплатном посещении музеев раз в месяц поддержала комиссия ЗакСа

Комиссия петербургского парламента по образованию, культуре и науке поддержала федеральный законопроект о бесплатном посещении музеев раз в месяц. В ближайшее время его вынесут на рассмотрение ЗакСа. Об этом сообщил депутат от фракции «Единая Россия» Андрей Рябоконь 25 ноября в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, нововведения помогут повысить культурный уровень россиян и сделают музеи, финансируемые из бюджета РФ, доступнее. Господин Рябоконь посетовал, что сейчас многие семьи не могут позволить себе посещать подобные учреждения из-за отсутствия льгот и высоких цен.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный выпустил 12 тыс. карт ЕКП по программе «Серебряный возраст», благодаря которой пожилые петербуржцы могут посещать городские музеи всего за один рубль. Наибольшей популярностью у пенсионеров на данный момент пользуются Исаакиевский собор, Петропавловская крепость и Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Андрей Маркелов