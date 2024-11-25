HH.ru: За пять лет число вакансий с «удаленкой» в Башкирии выросло в десять раз

С января по ноябрь этого года в Башкирии было открыто 19,4 тыс. вакансий с удаленным режимом работы, с 2019 года их количество выросло в 10,3 раза, сообщает пресс-служба hh.ru. В целом по России за последние пять лет количество вакансий, предполагающих удаленный формат занятости, увеличилось в 7,6 раз.

В республике доля предложений о работе из дома в общем числе вакансий в этом году составляет в среднем 8%. По итогам октября больше предложений о работе вне офиса у специалистов из сферы страхования (32%), IT (27%), а также сотрудников сфер «искусство, развлечения, массмедиа» и «продажи, обслуживание клиентов» (26%).

Майя Иванова