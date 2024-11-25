Мэрия Уфы разрешила застройку на участке более 122 га возле деревни Атаевка

Администрация Уфы приняла решение о комплексном развитии незастроенной территории рядом с деревней Атаевка общей площадью 122,4 га. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Срок реализации проекта — 15 лет с момента заключения договора. Предельный объем жилищного строительства — 390,3 тыс. кв. м. Предельные параметры разрешенного строительства (максимальное количество этажей) и максимальный процент застройки территории не установлены.

Участок находится недалеко от трассы Уфа — Оренбург. Он ограничен жилой застройкой и озером Бобровским, рекой Уршак и дорогой из Атаевки в Камышлинский мелькомбинат. На территории нет домов, там находится только ЛЭП и подземный распределительный газопровод высокого давления.

Управление комплексного развития территорий администрации Уфы должно провести торги для заключения договора о комплексном развитии территории.

Среди видов разрешенного использования земельных участков в квартале — «для индивидуального жилищного строительства», «воздушный транспорт», «поля для гольфа или конных прогулок» и так далее.

Майя Иванова