Евростат: стоимость импорта российского СПГ в ЕС выросла на 150% за три года

Стоимость импорта сжиженного природного газа из России в страны Евросоюза по сравнению с началом 2021 года выросла на 150%, следует из материалов статистической службы Евросоюза (Евростат). В третьем квартале 2024 года объем импорта российского СПГ превысил показатель первого квартала 2021-го на 2%.

В публикации Евростата говорится, что стоимость импорта значительно увеличилась в период с первого квартала 2021 года по третий квартал 2022-го на фоне резкого роста цен на СПГ. Стоимость импорта снижалась до третьего квартала 2023 года, а затем увеличивалась в следующих двух кварталах. Во втором и третьем кварталах 2024-го стоимость импорта снова стала снижаться.

В третьем квартале 2023 года доля российского СПГ в общем импорте ЕС снизилась до 10% (по сравнению с 12% за третий квартал 2022-го). При этом в третьем квартале 2024 года доля СПГ из России увеличилась до 20%. Наибольшая доля в третьем квартале 2024-го принадлежит США — 35%.

21 ноября «РИА Новости» на основании данных Евростата подсчитало, что европейские компании в сентябре приобрели у российской стороны газа на €1,4 млрд, что на треть больше показателей месяцем и годом ранее. Около 60% поставок составил трубопроводный газ, 40% пришлось на СПГ. Рост экспорта в сентябре увеличил долю России на европейском газовом рынке до 23,74% по сравнению с августовскими 16,54%.

О поставках российского газа — в публикации «Ъ» «Ускользающий транзит».