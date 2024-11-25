4 декабря губернатор Ярославской области Михаил Евраев проведет прямую линию на телеканале «Россия 24». Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru

Начнется трансляция в 19:00. Господин Евраев ответит на вопросы жителей, которые можно присылать заранее: по единому номеру 122, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», с помощью формы обратной связи «Вконтакте» и в мессенджерах.

«Обсудим и стратегическое развитие региона, и проблемы отдельных районов, и частные ситуации. Если не хватит времени на какое-то конкретное обращение, без внимания оно не останется. На все вопросы жители получат ответы»,— пообещал губернатор.

Алла Чижова