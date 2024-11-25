В Йошкар-Оле осудят двух организаторов онлайн-казино, заработавших 1,5 млн руб

В Йошкар-Олинский городской суд направлено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины и 38-летней женщины, обвиняемых в организации азартных онлайн-игр. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Марий Эл.

По версии следствия, с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года мужчина и женщина незаконно организовывали азартные онлайн-игры. Для этого они использовали компьютерное оборудование в двух арендованных нежилых помещениях в Йошкар-Оле.

Доход от организации азартных игр превысил 1,5 млн руб. На средства, полученные от проведения игр, обвиняемый приобрел и начал сдавать в аренду автомобиль SKODA RAPID. Таким образом он легализовал более 1 млн руб., полученных незаконным путем.

Местных жителей в зависимости от роли и степени участия обвиняют по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. В ходе следствия мужчина и женщина полностью признали свою вину.

Диана Соловьёва