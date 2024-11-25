Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, за какие суммы были проданы работы Рене Магритта, Эда Рушея и других авторов на аукционе Christie’s.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie's Фото: Christie's

Дом Christie’s следом за прямыми конкурентами также провел свои вечерние торги 20th Century. Общий объем составил $486 млн при коэффициенте продаж 92% по стоимости и 83% по лотам. Это безусловный успех. Вечер открылся 19 лотами из моноколлекции дизайнера и филантропа Мики Эртегана, которые принесли $184 млн. Более 40% лотов были проданы на уровне ниже их минимальной оценки, а 12 лотов не удалось продать вообще, особенно ближе к концу вечера. К тому времени большинство людей, пришедших посмотреть и поучаствовать, просто освободили торговый зал.

Кульминацией аукциона стала продажа картины Рене Магритта «Империя света» (1954 год), которая принесла $121 млн и установила новый мировой рекорд для бельгийского сюрреалиста. Торги шли и в торговом зале, и по двум телефонным линиям и длились целых 11 минут — это было зрелище! Когда аукционист Адриан Мейер объявил, что работа открывается для торгов за $75 млн, что значительно ниже оценки в $95 млн, свет в зале погас. Затем внезапно стены осветились глубоким синим цветом, к большому удовольствию публики, которая сопровождала представление звуками «о» и «ах», как на магическом шоу в 1920-е.

Работа Эда Рушея 1964 года «Standard Station, Ten-Cent Western Being Torn in Half», продажа которой сопровождалось драматическим световым шоу, на этот раз в научно-фантастическом красном цвете, заняла второе место в списке 10 лучших продаж вечера, собрав более $68 млн, что стало новым аукционным рекордом для художника. Работы Альберто Джакометти, Джоан Митчелл, Дэвида Хокни и Виллема де Кунинга завершили список бестселлеров аукционного вечера Christie’s. Примечательно, что две картины Митчелл, «Городской пейзаж» и «Без названия» (обе 1955 года), были проданы ниже минимальной оценки и тем не менее считаются одними из самых дорогих проданных работ. Аукционная математика — забавная штука.