Британские власти оштрафовали банк Barclays на £40 млн

Сегодня британское Управление по надзору за финансовым рынком (FCA) оштрафовало британский банк Barclays за то, что тот не раскрыл часть сделок с инвесторами из Катара, заключенных в 2008 году. Сумма штрафа составила £40 млн.

По данным СМИ, во время финансового кризиса 2008 года Barclays дважды — в июне и октябре — привлек финансирование от неназванных катарских инвесторов и учреждений. Банк сообщил своим акционерам об июньской сделке, но скрыл октябрьскую. Кроме того, банк не сообщил о крупных комиссионных, которые он впоследствии выплатил инвесторам за срочное привлечение средств. Одна из таких выплат составила £322 млн.

В 2013 году FCA начало расследование и в октябре 2022 года признало банк виновным в сокрытии существенной информации от своих акционеров и наложило на него штраф £50 млн. В ответ на это банк заявил, что будет обжаловать решение FCA. В итоге регулятор снизил сумму штрафа до £40 млн в обмен на отказ Barclays от обжалования.

Евгений Хвостик