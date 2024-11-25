ООО «Башкирэнерго» ведет работы по техприсоединению в Иглинском районе Башкирии

Входящий в Уфимскую агломерацию Иглинский район является одним из центров массовой жилищной застройки в Башкирии. Центральные электрические сети ООО «Башкирэнерго» ведут здесь техприсоединение новых потребителей. В частности, в населенных пунктах Акбердинского сельсовета в этом году компания построила 1,9 км высоковольтных линий электропередачи 10 кВ и 6,2 км ВЛ 0,4 кВ, а также установила 13 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ. Только в этом году к сетям подключено 435 новых потребителей, включая новоселов, предприятия социальной инфраструктуры и малого бизнеса.

Техприсоединение частного дома в деревни Блохино Иглинского района

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В целом, в текущем году ООО «Башкирэнерго» в Иглинском районе построило 4,2 км ВЛ 10 кВ, 7,6 км ВЛ 0,4 кВ, поставило под напряжение 26 ТП 10/0,4 кВ. К сетям подключено 1236 потребителей.

ООО «Башкирэнерго»