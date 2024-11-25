Двух иностранных студентов подозревают во взятке за зачисление в КНИТУ-КАИ

Двух студентов из Туркменистана подозревают в даче взятки должностным лицам КНИТУ-КАИ для поступления в вуз. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Татарстану.

По версии следствия, иностранные абитуриенты недостаточно знали русский язык. В июле 2023 года через посредника они передали незаконные денежные вознаграждения по 20 тыс. руб. неустановленным должностным лицам КНИТУ-КАИ. Взятку дали для содействия в поступлении в университет без прохождения вступительных экзаменов. После этого иностранцев зачислили в вуз.

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к произошедшему.

Диана Соловьёва