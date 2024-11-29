Это была вторая Демидовская премия статского советника Фомы Ивановича Петрушевского. Но главной заслугой его перед отечественной наукой были его сыновья, трое из которых тоже внесли в нее весомый вклад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Статский советник Фома Иванович Петрушевский

Фото: wikipedia.org Статский советник Фома Иванович Петрушевский

Фото: wikipedia.org

Метролог и антиковед

В XIX веке Демидовская премия в нашей стране считалась почетной и весьма престижной научной наградой. Присуждалась она решениями Общего собрания Императорской академии наук. В числе ее лауреатов были Крузенштерн, Пирогов, Менделеев, Чебышев, Сеченов. Статский советник Фома Петрушевский получил ее дважды, во второй раз Демидовской премией был награжден в 1849 году посмертно (скончался он годом раньше) за его фундаментальный труд «Общая метрология».

До этого был лишь один подобный справочник — «Описание различных мер и весов разных государств» Михаила Матинского, учителя Пажеского корпуса и Смольного института, более известного современникам как автор первых русских музыкальных комедий. Но беда была в том, что справочник Матинского под редакцией академика Эйлера вышел в 1779 году, когда в империи началась очередная реформа мер и весов.

Двухтомная «Общая метрология» Петрушевского помимо того, что давала картинку современного взаимоотношения мер и весов разных стран, которая могла довольно быстро устареть, имела непреходящую научную ценность как справочник по истории метрологии — «описание мер, весов, монет и времясчисления нынешних и древних народов» (т. 1), а кроме этого, метрологический словарь, указатель географических названий и соответствующие таблицы, по сути, аналог современной программы Eхcel для поиска нужных данных.

А первую свою Демидовскую премию Фома Петрушевский получил в 1836 году за перевод «Эвклидовых начал». Но так писалось в решении Общего собрания Академии наук для краткости. На самом деле академики понимали, что дают премию Петрушевскому за весь цикл его переводов работ античных математиков: «Эвклидовых начал восемь книг, содержащих в себе основания геометрии» (1819), «Архимеда две книги о шаре и цилиндре, измерение круга и леммы» (1823), «Архимеда Псаммит, или исчисление песку в пространстве, равном шару неподвижных звезд» (1824), «Эвклидовых начал три книги, содержащие общую теорию чисел древних геометров» (1835). Иными словами, Петрушевский занялся переводами Архимеда и Эвклида, когда он служил столоначальником в Министерстве народного просвещения, в свободное, надо думать, от работы время.

Псковский учитель

Про его начало жизни известно очень мало, даже год его рождения точно не известен: по одним данным — 1785-й, по другим — 1786-й. Обычно его биографию начинают с окончания им Петербургского педагогического института. Этот институт готовил учителей для главных народных школ имперской столицы. Для этого он, собственно, и был учрежден. А народные училища, в свою очередь, появились в результате реформы образования Екатерины II в 1786 году. В столицах и губернских городах были главные народные училища с четырьмя классами (в последнем, четвертом классе учились два года, так что образование в них было пятилетним). В уездных городах были малые народные училища с двумя классами. В общем, и то и другое что-то вроде гимназий light для народа попроще. Учились в них, разумеется, только мальчики.

Фома Петрушевский закончил педагогический институт в 1808 году и был отправлен в Псков, где губернатор в том году как раз решил превратить свое главное народное училище в гимназию. Учитель математики и физики Петрушевский в новорожденную псковскую гимназию прибыл в указанный срок, а вот назначенный в Петербурге ее директор туда явно не спешил. Петрушевскому пришлось сразу стать и. о. директора гимназии и пребывать в этой должности полтора года. В конце концов директор объявился, Петрушевский занял полагающееся ему место учителя и оставался на нем восемь лет. В 1816 году его перевели обратно в столицу, но уже в Министерство народного просвещения.

Там он проработал еще девять лет, рос в чинах и должностях и в 1825 году был назначен директором Дома воспитания бедных детей, созданного в 1817 году, чтобы «спасать беспомощных детей от угрожающей им праздной жизни и развращения нравов, образуя из них христиан, угодных Богу, и граждан, полезных Отечеству». И пользу от них тоже на всякий случай сразу определили: «дать призрение и образование для поступления бедных детей в гражданскую службу, к канцелярским и счетным должностям и конторским занятиям: счетоводству на заводах, фабриках и в домах русского купечества». Сейчас это назвали бы «офисным планктоном».

Спустя девять лет, в 1834 году, в результате, вероятно, бюрократической кадровой рокировки Фома Петрушевский, уже статский советник, был назначен директором Института слепых, а тамошний директор был переведен на его место в Дом воспитания бедных детей. Институт слепых был основан в 1807 году по указу Александра I и был первым в России учебно-воспитательным заведением для слепых детей, где их учили чтению, письму, географии, истории, языкам, музыке, печатанию, пению и разным ремеслам — плетению корзин и стульев, вязанию сетей, вышиванию, наборному делу. На этом ответственном и нелегким посту Фома Иванович Петрушевский оставался до конца жизни.

Многодетный вдовец

По возращении в Петербург из Пскова чиновник Министерства народного просвещения Фома Иванович Петрушевский женился на девице Анне Андреевне Кирсановой, и в 1820 году у них родился первенец — сын Иван, о котором историкам науки ничего не известно, кроме того что он довольно рано умер и был, по разным данным, то ли воспитанником Горного кадетского корпуса, а потом профессором химии, то ли лейтенантом, то есть флотским офицером. То есть ничего о нем не известно, если называть вещи своими именами. И прояснить этот вопрос историки науки не спешат. Наверное, он слишком мелкий, чтобы поглубже покопаться в архивах.

Другое дело, остальные сыновья Фомы Петрушевского. Их было еще четверо, и трое из них сами постарались оставить о себе заметный след в отечественной науке. Воспитывал и выводил их в люди сам Фома Петрушевский. То же касается и его двух дочерей: растить и выдавать их замуж пришлось тоже ему. Его жена умерла от чахотки, когда старшему сыну было девять лет, а младшему — три года.

Историк

Сын Александр родился в 1826 году. В десять лет отец отдал его в Новгородский графа Аракчеева кадетский корпус, где кадеты учились пять лет, а потом переводились для продолжения военного образования в Дворянский полк, как тогда называлось военное училище в столице, позже переименованное в Константиновское артиллерийское училище, и в 1844 году он был произведен в прапорщики полевой артиллерии.

Военную службу он сочетал с литературной деятельностью и увлечением военной историей. Был членом Петербургского комитета грамотности, который в итоге наградил его званием почетного своего члена. Создал «Русскую азбуку для солдат» и «Прописи для солдат», неоднократно переиздававшиеся. Написал «Рассказы про старое время на Руси, от начала Русской земли до Петра Великого» (1866; восемь изданий), «Сказание об Александре Невском» (1867; два издания) и «Рассказы про Петра Великого и его время» (1877; три издания). За эти труды комитетом грамотности ему дважды были присуждены первые премии, а ученым комитетом Министерства государственных имуществ — золотые Киселевские медали.

Главным же историческим трудом Александра Петрушевского была биография Суворова в трех томах «Генералиссимус князь Суворов» (1884), удостоенная Макарьевской премии. Это премия имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), которая, согласно его завещанию, была учреждена для «поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий», по очереди присуждалась Синодом и Императорской академией наук. Первыми лауреатами «академической» версии этой премии в 1885 году стали почвовед Василий Докучаев, энтомолог, член-корреспондент Академии наук Федор (Фридрих Теодор) Кеппен и историк генерал-лейтенант Александр Петрушевский.

Физик

Младший брат Александра Федор, 1828 года рождения, пошел по пути отца. Окончив гимназию, поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет и по его окончании преподавал математику и физику в гимназиях в Петербурге и Киеве, потом снова в имперской столице, но уже в Кронштадте, в офицерском минном классе, где обустроил физический кабинет. Начиналась эра электричества, и мейнстримом, как говорят сейчас, физической науки становится электрофизика.

Но по-настоящему реализовать свой интерес к электротехнике Федору Петрушевскому удалось лишь в 34 года, когда ректор Санкт-Петербургского университета академик Ленц взял его в свои ассистенты. По-быстрому защитив в Киеве магистерскую (кандидатскую) диссертацию «Способ определения полюсов магнитов и электромагнитов», он стал доцентом, а через три года, после защиты докторской диссертации «О нормальном намагничивании»,— профессором кафедры физики. Потом его избрали деканом физико-математического факультета, а затем и заслуженным профессором Санкт-Петербургского университета.

Великих открытий в области электрофизики профессор Федор Петрушевский не сделал, для этой науки в России он сделал большее. Открыл первый практикум по электрофизике для студентов и написал учебник «Экспериментальный и практический курс электричества, магнетизма и гальванизма». Электрофизике требовались новые кадры, и он сделал все, чтобы в России не было их дефицита.

Он был одним из инициаторов создания Физического общества при университете и его первым председателем. После слияния этого общества с химическим оставался до 1901 года бессменным председателем физического отделения Русского физико-химического общества. Помимо физиков, грамотная публика знала его имя как одного из трех главных редакторов «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», российской «Википедии» конца XIX — начала XX века. Самолично он написал в словарь около 250 статей по физике.

Федор, в отличие от старшего брата Александра, не носил погон, но дослужился до чина действительного статского советника, эквивалентного генерал-майору в армии, и не меньшего генеральского оклада содержания: 2400 руб. жалованья + 300 руб. столовых + пенсион 1429 руб. 66 коп. + казенная квартира.

Химик

Василий был на год младше Федора. Как и их старший брат Александр, он окончил кадетский корпус и был прикомандирован к Михайловскому артиллерийскому училищу для дальнейшего обучения в его офицерских классах. Попутно успев полгода повоевать во время Венгерской кампании, он окончил офицерские классы и подпоручиком был прикомандирован сначала к своему родному 1-му кадетскому корпусу, где преподавал кадетам химию. Потом ту же химию он преподавал в Пажеском корпусе и в своей Михайловской артиллерийской академии. В индивидуальном порядке основам химии он учил наследника престола будущего императора Александра III.

В истории науки Василий Петрушевский остался изобретателем «русского динамита» и соперником Альфреда Нобеля за приоритет его открытия динамита. Обычно при этом ссылаются на статью Петрушевского в ноябрьском номере петербургского «Технического сборника: журнала открытий, изобретений и усовершенствований по всем отраслям промышленности» за 1866 год под названием «Как устранить опасность взрыва нитроглицерина», в которой он предложил «смешивать нитроглицерин с раствором какой-нибудь соли… Для раствора считается удобным брать азотнокислый цинк, азотнокислую известь или магнезию». Фактически речь у Петрушевского шла о динамите — нитроглицерине, защищенном от случайного взрыва.

Между тем Нобель еще в 1864 году получил шведский и британский патенты на «Улучшение производства и использования нитроглицерина», а в 1867-м такие же патенты на «Улучшенное взрывчатое вещество и запал для него. Динамит» и в 1868 году американский патент на динамит. Иными словами, Нобель и полковник Петрушевский шли к изобретению динамита, как говорится, ноздря в ноздрю. Как сказал в 1891 году инженер-генерал Тотлебен: «Если бы способы приготовления нитроглицерина в больших количествах и применение его к взрывам, открытые полковником Петрушевским, не содержались в тайне, то все материальные выгоды, которыми пользовался Нобель, выпали бы на его долю, так как он мог взять привилегии в иностранных государствах».

Но не выпали. Полковник Петрушевский вернулся к тому, чем он занимался раньше, еще имея один просвет на погонах: к электромеханическим дальномерам и боковым прицелам орудий, весьма преуспев в этом деле и став руководителем по вопросам военной электротехники Главного артиллерийского управления в генерал-лейтенантском чине.

Солдат

Самый младший среди братьев Петрушевских, Михаил, к науке отношения не имел, разве что к военной тактике и стратегии. Отучился он в столичном Первом кадетском корпусе, служил в Лейб-гвардии Литовском полку, в положенный срок поступил в Николаевскую академия Генштаба и, окончив ее, отправился в Оренбургский военный округ. Участвовал в туркестанских походах, за успешные действия при штурме Самарканда был произведен в генерал-майоры.

В Русско-турецкой войне 1877–1878 годов он участвовал в обороне Шипки, в одном из ключевых сражений этой войны, где почти сразу стал командиром 14-й дивизии вместо раненого генерала Драгомирова, оборонявшейся, а потом атаковавшей турок с фронта. Был награжден орденом Св. Георгия IV и III степеней, чином генерал-лейтенанта, орденом Св. Анны I степени с мечами и золотым оружием с бриллиантами. После смерти Скобелева он принял командование его 4-м армейским корпусом и был произведен в генералы от инфантерии, то есть стал полным генералом, обойдя в чинах старших братьев Александра и Василия, которые дослужились только до генерал-лейтенантских погон. Но иначе и быть не могло: наука требует жертв.

Ася Петухова