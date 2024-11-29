Статский советник
175 лет назад Фома Петрушевский стал лауреатом Демидовской премии
Это была вторая Демидовская премия статского советника Фомы Ивановича Петрушевского. Но главной заслугой его перед отечественной наукой были его сыновья, трое из которых тоже внесли в нее весомый вклад.
Статский советник Фома Иванович Петрушевский
Фото: wikipedia.org
Метролог и антиковед
В XIX веке Демидовская премия в нашей стране считалась почетной и весьма престижной научной наградой. Присуждалась она решениями Общего собрания Императорской академии наук. В числе ее лауреатов были Крузенштерн, Пирогов, Менделеев, Чебышев, Сеченов. Статский советник Фома Петрушевский получил ее дважды, во второй раз Демидовской премией был награжден в 1849 году посмертно (скончался он годом раньше) за его фундаментальный труд «Общая метрология».
До этого был лишь один подобный справочник — «Описание различных мер и весов разных государств» Михаила Матинского, учителя Пажеского корпуса и Смольного института, более известного современникам как автор первых русских музыкальных комедий. Но беда была в том, что справочник Матинского под редакцией академика Эйлера вышел в 1779 году, когда в империи началась очередная реформа мер и весов.
Двухтомная «Общая метрология» Петрушевского помимо того, что давала картинку современного взаимоотношения мер и весов разных стран, которая могла довольно быстро устареть, имела непреходящую научную ценность как справочник по истории метрологии — «описание мер, весов, монет и времясчисления нынешних и древних народов» (т. 1), а кроме этого, метрологический словарь, указатель географических названий и соответствующие таблицы, по сути, аналог современной программы Eхcel для поиска нужных данных.
А первую свою Демидовскую премию Фома Петрушевский получил в 1836 году за перевод «Эвклидовых начал». Но так писалось в решении Общего собрания Академии наук для краткости. На самом деле академики понимали, что дают премию Петрушевскому за весь цикл его переводов работ античных математиков: «Эвклидовых начал восемь книг, содержащих в себе основания геометрии» (1819), «Архимеда две книги о шаре и цилиндре, измерение круга и леммы» (1823), «Архимеда Псаммит, или исчисление песку в пространстве, равном шару неподвижных звезд» (1824), «Эвклидовых начал три книги, содержащие общую теорию чисел древних геометров» (1835). Иными словами, Петрушевский занялся переводами Архимеда и Эвклида, когда он служил столоначальником в Министерстве народного просвещения, в свободное, надо думать, от работы время.
Псковский учитель
Про его начало жизни известно очень мало, даже год его рождения точно не известен: по одним данным — 1785-й, по другим — 1786-й. Обычно его биографию начинают с окончания им Петербургского педагогического института. Этот институт готовил учителей для главных народных школ имперской столицы. Для этого он, собственно, и был учрежден. А народные училища, в свою очередь, появились в результате реформы образования Екатерины II в 1786 году. В столицах и губернских городах были главные народные училища с четырьмя классами (в последнем, четвертом классе учились два года, так что образование в них было пятилетним). В уездных городах были малые народные училища с двумя классами. В общем, и то и другое что-то вроде гимназий light для народа попроще. Учились в них, разумеется, только мальчики.
Фома Петрушевский закончил педагогический институт в 1808 году и был отправлен в Псков, где губернатор в том году как раз решил превратить свое главное народное училище в гимназию. Учитель математики и физики Петрушевский в новорожденную псковскую гимназию прибыл в указанный срок, а вот назначенный в Петербурге ее директор туда явно не спешил. Петрушевскому пришлось сразу стать и. о. директора гимназии и пребывать в этой должности полтора года. В конце концов директор объявился, Петрушевский занял полагающееся ему место учителя и оставался на нем восемь лет. В 1816 году его перевели обратно в столицу, но уже в Министерство народного просвещения.
Там он проработал еще девять лет, рос в чинах и должностях и в 1825 году был назначен директором Дома воспитания бедных детей, созданного в 1817 году, чтобы «спасать беспомощных детей от угрожающей им праздной жизни и развращения нравов, образуя из них христиан, угодных Богу, и граждан, полезных Отечеству». И пользу от них тоже на всякий случай сразу определили: «дать призрение и образование для поступления бедных детей в гражданскую службу, к канцелярским и счетным должностям и конторским занятиям: счетоводству на заводах, фабриках и в домах русского купечества». Сейчас это назвали бы «офисным планктоном».
Спустя девять лет, в 1834 году, в результате, вероятно, бюрократической кадровой рокировки Фома Петрушевский, уже статский советник, был назначен директором Института слепых, а тамошний директор был переведен на его место в Дом воспитания бедных детей. Институт слепых был основан в 1807 году по указу Александра I и был первым в России учебно-воспитательным заведением для слепых детей, где их учили чтению, письму, географии, истории, языкам, музыке, печатанию, пению и разным ремеслам — плетению корзин и стульев, вязанию сетей, вышиванию, наборному делу. На этом ответственном и нелегким посту Фома Иванович Петрушевский оставался до конца жизни.
Многодетный вдовец
По возращении в Петербург из Пскова чиновник Министерства народного просвещения Фома Иванович Петрушевский женился на девице Анне Андреевне Кирсановой, и в 1820 году у них родился первенец — сын Иван, о котором историкам науки ничего не известно, кроме того что он довольно рано умер и был, по разным данным, то ли воспитанником Горного кадетского корпуса, а потом профессором химии, то ли лейтенантом, то есть флотским офицером. То есть ничего о нем не известно, если называть вещи своими именами. И прояснить этот вопрос историки науки не спешат. Наверное, он слишком мелкий, чтобы поглубже покопаться в архивах.
Другое дело, остальные сыновья Фомы Петрушевского. Их было еще четверо, и трое из них сами постарались оставить о себе заметный след в отечественной науке. Воспитывал и выводил их в люди сам Фома Петрушевский. То же касается и его двух дочерей: растить и выдавать их замуж пришлось тоже ему. Его жена умерла от чахотки, когда старшему сыну было девять лет, а младшему — три года.
Историк
Сын Александр родился в 1826 году. В десять лет отец отдал его в Новгородский графа Аракчеева кадетский корпус, где кадеты учились пять лет, а потом переводились для продолжения военного образования в Дворянский полк, как тогда называлось военное училище в столице, позже переименованное в Константиновское артиллерийское училище, и в 1844 году он был произведен в прапорщики полевой артиллерии.
Военную службу он сочетал с литературной деятельностью и увлечением военной историей. Был членом Петербургского комитета грамотности, который в итоге наградил его званием почетного своего члена. Создал «Русскую азбуку для солдат» и «Прописи для солдат», неоднократно переиздававшиеся. Написал «Рассказы про старое время на Руси, от начала Русской земли до Петра Великого» (1866; восемь изданий), «Сказание об Александре Невском» (1867; два издания) и «Рассказы про Петра Великого и его время» (1877; три издания). За эти труды комитетом грамотности ему дважды были присуждены первые премии, а ученым комитетом Министерства государственных имуществ — золотые Киселевские медали.
Главным же историческим трудом Александра Петрушевского была биография Суворова в трех томах «Генералиссимус князь Суворов» (1884), удостоенная Макарьевской премии. Это премия имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), которая, согласно его завещанию, была учреждена для «поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий», по очереди присуждалась Синодом и Императорской академией наук. Первыми лауреатами «академической» версии этой премии в 1885 году стали почвовед Василий Докучаев, энтомолог, член-корреспондент Академии наук Федор (Фридрих Теодор) Кеппен и историк генерал-лейтенант Александр Петрушевский.
Физик
Младший брат Александра Федор, 1828 года рождения, пошел по пути отца. Окончив гимназию, поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет и по его окончании преподавал математику и физику в гимназиях в Петербурге и Киеве, потом снова в имперской столице, но уже в Кронштадте, в офицерском минном классе, где обустроил физический кабинет. Начиналась эра электричества, и мейнстримом, как говорят сейчас, физической науки становится электрофизика.
Но по-настоящему реализовать свой интерес к электротехнике Федору Петрушевскому удалось лишь в 34 года, когда ректор Санкт-Петербургского университета академик Ленц взял его в свои ассистенты. По-быстрому защитив в Киеве магистерскую (кандидатскую) диссертацию «Способ определения полюсов магнитов и электромагнитов», он стал доцентом, а через три года, после защиты докторской диссертации «О нормальном намагничивании»,— профессором кафедры физики. Потом его избрали деканом физико-математического факультета, а затем и заслуженным профессором Санкт-Петербургского университета.
Великих открытий в области электрофизики профессор Федор Петрушевский не сделал, для этой науки в России он сделал большее. Открыл первый практикум по электрофизике для студентов и написал учебник «Экспериментальный и практический курс электричества, магнетизма и гальванизма». Электрофизике требовались новые кадры, и он сделал все, чтобы в России не было их дефицита.
Он был одним из инициаторов создания Физического общества при университете и его первым председателем. После слияния этого общества с химическим оставался до 1901 года бессменным председателем физического отделения Русского физико-химического общества. Помимо физиков, грамотная публика знала его имя как одного из трех главных редакторов «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», российской «Википедии» конца XIX — начала XX века. Самолично он написал в словарь около 250 статей по физике.
Федор, в отличие от старшего брата Александра, не носил погон, но дослужился до чина действительного статского советника, эквивалентного генерал-майору в армии, и не меньшего генеральского оклада содержания: 2400 руб. жалованья + 300 руб. столовых + пенсион 1429 руб. 66 коп. + казенная квартира.
Химик
Василий был на год младше Федора. Как и их старший брат Александр, он окончил кадетский корпус и был прикомандирован к Михайловскому артиллерийскому училищу для дальнейшего обучения в его офицерских классах. Попутно успев полгода повоевать во время Венгерской кампании, он окончил офицерские классы и подпоручиком был прикомандирован сначала к своему родному 1-му кадетскому корпусу, где преподавал кадетам химию. Потом ту же химию он преподавал в Пажеском корпусе и в своей Михайловской артиллерийской академии. В индивидуальном порядке основам химии он учил наследника престола будущего императора Александра III.
В истории науки Василий Петрушевский остался изобретателем «русского динамита» и соперником Альфреда Нобеля за приоритет его открытия динамита. Обычно при этом ссылаются на статью Петрушевского в ноябрьском номере петербургского «Технического сборника: журнала открытий, изобретений и усовершенствований по всем отраслям промышленности» за 1866 год под названием «Как устранить опасность взрыва нитроглицерина», в которой он предложил «смешивать нитроглицерин с раствором какой-нибудь соли… Для раствора считается удобным брать азотнокислый цинк, азотнокислую известь или магнезию». Фактически речь у Петрушевского шла о динамите — нитроглицерине, защищенном от случайного взрыва.
Между тем Нобель еще в 1864 году получил шведский и британский патенты на «Улучшение производства и использования нитроглицерина», а в 1867-м такие же патенты на «Улучшенное взрывчатое вещество и запал для него. Динамит» и в 1868 году американский патент на динамит. Иными словами, Нобель и полковник Петрушевский шли к изобретению динамита, как говорится, ноздря в ноздрю. Как сказал в 1891 году инженер-генерал Тотлебен: «Если бы способы приготовления нитроглицерина в больших количествах и применение его к взрывам, открытые полковником Петрушевским, не содержались в тайне, то все материальные выгоды, которыми пользовался Нобель, выпали бы на его долю, так как он мог взять привилегии в иностранных государствах».
Но не выпали. Полковник Петрушевский вернулся к тому, чем он занимался раньше, еще имея один просвет на погонах: к электромеханическим дальномерам и боковым прицелам орудий, весьма преуспев в этом деле и став руководителем по вопросам военной электротехники Главного артиллерийского управления в генерал-лейтенантском чине.
Солдат
Самый младший среди братьев Петрушевских, Михаил, к науке отношения не имел, разве что к военной тактике и стратегии. Отучился он в столичном Первом кадетском корпусе, служил в Лейб-гвардии Литовском полку, в положенный срок поступил в Николаевскую академия Генштаба и, окончив ее, отправился в Оренбургский военный округ. Участвовал в туркестанских походах, за успешные действия при штурме Самарканда был произведен в генерал-майоры.
В Русско-турецкой войне 1877–1878 годов он участвовал в обороне Шипки, в одном из ключевых сражений этой войны, где почти сразу стал командиром 14-й дивизии вместо раненого генерала Драгомирова, оборонявшейся, а потом атаковавшей турок с фронта. Был награжден орденом Св. Георгия IV и III степеней, чином генерал-лейтенанта, орденом Св. Анны I степени с мечами и золотым оружием с бриллиантами. После смерти Скобелева он принял командование его 4-м армейским корпусом и был произведен в генералы от инфантерии, то есть стал полным генералом, обойдя в чинах старших братьев Александра и Василия, которые дослужились только до генерал-лейтенантских погон. Но иначе и быть не могло: наука требует жертв.