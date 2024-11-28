Холодная или горячая ванна?

Главная ценность у питчера в бейсболе — его рука, поэтому часто можно видеть, как звезда после матча опускает ее в ведерко со льдом, чтобы сберечь для завтрашнего иннинга. На самом деле спортсменам, которые собираются выйти на поле, лучше горячая ванна, чем ледяная.

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Полезны обе водные процедуры — с погружением и в холодную воду, и в горячую ванну. Но перед матчами, перед серьезной нагрузкой горячая вода все-таки лучше: она улучшает физическую работоспособность спортсменов. Холодные же погружения лучше подходят для снижения воспаления, отечности и усталости, как показывают результаты.

«Хотя погружение в холодную воду после тренировки распространено среди спортсменов, охлаждение отнюдь не всегда оказывает положительное влияние на физическую работоспособность»,— делится результатами исследования Мамору Цуюки, ведущий автор работы и магистрант по специальности спортивного здравоохранения в Университете Рицумейкан в Сиге, Япония.

Для исследования ученые попросили небольшую группу выносливых спортсменов о 50 минутах высокоинтенсивного интервального бега. После этого одна половина отправилась нырнуть в холодную воду — температурой 15 градусов, а другая — лежать в горячей ванне температурой 40 градусов.

Через час после тренировки ученые измерили высоту прыжка спортсменов и уровень ферментов в крови, которые указывают на болезненность мышц. Выяснилось, что выше прыгали спортсмены после горячей ванны.

«Результаты нашего исследования заключаются в том, что погружение в горячую воду после тренировки способствовало восстановлению мощности мышц по сравнению с погружением в холодную воду после тренировки,— рассказывает Цуюки.— Эти результаты будут полезны для людей, которые проводят несколько циклов упражнений или участвуют в длинных соревнованиях в течение дня. Горячая вода увеличивает приток крови к поврежденным мышечным волокнам, помогая им восстанавливаться и становиться сильнее».

Эксперты говорят, что как горячие, так и холодные ванны влияют на приток крови к мышцам и, вероятно, полезны в зависимости от обстоятельств.

«Я бы не стал отказываться от холодных ванн,— говорит доктор Спенсер Штейн, доцент кафедры ортопедической хирургии в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета, не участвовавший в исследовании.— Есть данные, что холодные ванны могут уменьшить болезненность. Правда, мой опыт работы с профессиональными командами показывает, что им нравятся теплые ванны перед играми».

Дэвид Путрино, директор по инновациям в области реабилитации в системе здравоохранения госпиталя Маунт-Синай в Нью-Йорке, рекомендует людям погружаться в воду температурой от 38 до 40 градусов в течение 10–20 минут, если они хотят горячую ванну, или в воду температурой от 12 до 15 градусов в течение 10–15 минут, если они хотят холодную ванну.

«Некоторые люди любят холодные ванны, потому что после них они чувствуют себя энергичными,— продолжает Путрино,— как только они выходят, их тело наполняется эндорфинами, химическими веществами, вызывающими приятные ощущения, и они получают огромный прилив энергии. Я рекомендую использовать собственный опыт, чтобы понять, что для вас лучше»,— заметил он.

По материалам Американского физиологического общества.

Ольга Грибова