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Коммерсантъ FM
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Йога помогает женщинам справляться со стрессом

Даже если стресс вызван злокачественным заболеванием

Диагноз «рак» вызывает тяжелый стресс и депрессию почти у всех женщин. Ученые из Университета Флориды в Гейнсвилле показали, что одним из способов облегчить психологические страдания могут стать регулярные занятия йогой.

Фото: farsai chaikulngamdee / unsplash.com

Фото: farsai chaikulngamdee / unsplash.com

«Оздоровительное воздействие, объединяющее йогу и психологические практики, может укрепить связи между разумом, телом и духом, что приведет к лучшей, скажем точнее, более осмысленной жизни, что повысит ее качество в ситуации онкологического диагноза»,— уверена ведущий автор исследования Дейдра Перейра, доцент кафедры клинической и медицинской психологии Университета Флориды в Гейнсвилле.

В эксперименте приняла участие 51 женщина, у каждой из которых был какой-то рак: репродуктивной сферы, желудочно-кишечного тракта или дыхательной системы. Всех их исследователи провели через десятинедельное оздоровительное воздействие, включавшее в себя дыхательные и релаксационные техники, медитации, психотерапевтические практики и умеренно интенсивную йогу. Все это должно было улучшить качество физической и психологической жизни пациенток.

По завершении оздоровительного курса его участницы заполнили максимально подробные анкеты, и ученые поняли из них, что можно говорить об уменьшении симптомов тревоги и депрессии. Интересно, что особенно полезным оздоровительное воздействие было для цветных женщин, подчеркивают исследователи.

«Качество жизни во время и после лечения рака — важнейший компонент общего ухода за онкологическими больными,— подтверждает соавтор исследования Элизабет Кейсел, недавняя выпускница докторской программы по клинической психологии в Университете Флориды.— Использование в программе йоги и медитации наряду с психотерапевтическим обучением действительно, похоже, помогло».

По материалам статьи.

Ольга Грибова

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